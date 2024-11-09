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Сегодня, 10:12

«Сиэтл» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова
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«Сиэтл» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен

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