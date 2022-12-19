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Сегодня, 06:31

«Сиэтл» выиграл у «Виннипега»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Победную шайбу забросил форвард Джаред МакКанн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Виннипег» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Шайфли — 19 (бол., Моррисси, Дюбуа), 8:26 — 0:1. Эберле — 8 (Ларссон, Данн), 28:43 — 1:1. Дюбуа — 15 (бол., Коннор, Моррисси), 32:41 — 1:2. Донато — 6 (Гурд, Бураковски), 40:16 — 2:2. Маккэн — 14 (Шульц), 55:28 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Риттих (59:11).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (9+13+13) — 17 (3+12+2).

19 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сиэтл Кракен
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