«Сиэтл» выиграл у «Виннипега»

Сегодня, 06:31
«Сиэтл» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Победную шайбу забросил форвард Джаред МакКанн.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Виннипег» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Шайфли — 19 (бол., Моррисси, Дюбуа), 8:26 — 0:1. Эберле — 8 (Ларссон, Данн), 28:43 — 1:1. Дюбуа — 15 (бол., Коннор, Моррисси), 32:41 — 1:2. Донато — 6 (Гурд, Бураковски), 40:16 — 2:2. Маккэн — 14 (Шульц), 55:28 — 3:2.
Вратари: Грубауэр — Риттих (59:11).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (9+13+13) — 17 (3+12+2).
19 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».