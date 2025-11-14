Видео
14 ноября, 08:41

«Сиэтл» одержал победу над «Виннипегом» в домашнем матче

Алина Савинова

«Сиэтл» на своем льду обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Винс Данн, дублем отметился Джордан Эберле, еще по голу забили Каапо Какко и Ээли Толванен. У «Джетс» отличились Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Марк Шайфли, на счету которого также результативная передача.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями в этой игре.

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Виннипега» 20 очков и седьмая строчка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Виннипег
