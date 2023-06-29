Симашев не сможет принять участие в лагере развития «Аризоны»

Российский защитник Дмитрий Симашев, выбранный «Аризоной» под общим шестым номером на драфте НХЛ, рассказал, что у него контракт с «Локомотивом» еще на два года, но он будет рад возможности сыграть в Аризоне как можно скорее.

18-летний россиянин планирует посетить Аризону после драфта, но не сможет участвовать в тренировочном лагере из-за контрактных обязательств перед ярославским клубом.

Также Симашев отметил, что 18 матчей, которые он сыграл в КХЛ, были для него поучительным опытом, который дал понять, что он должен играть в более оборонительную игру. В МХЛ игроку давали больше возможностей для атаки.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.