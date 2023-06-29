Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:17

Симашев о том, что «Аризона» выбрала его и Бута на драфте: «Не могу поверить»

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Симашев на драфте НХЛ-2023.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский защитник Дмитрий Симашев отреагировал на то, что «Аризона» на драфте НХЛ-2023 выбрала его и еще одного представителя России, нападающего Даниила Бута.

Помимо них, в этой команде есть еще один россиянин — защитник Артем Дуда, который был выбран на драфте-2022.

«В «Аризоне» теперь несколько россиян. Артем Дуда, я, а теперь и Даниил Бут. Мы оба — из «Локомотива», мы — хорошие друзья, одноклубники. Я бы сказал, что Бут — это российская версия Тэйджа Томпсона. Боже мой! Не могу поверить. Жизнь хороша!» — сказал Симашев в эфире Sportsnet.

«Аризона» выбрала Симашева под шестым номером драфта НХЛ-2023, а Бута — под 12-м. Оба хоккеиста являются игроками ярославского «Локомотива».

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
Дмитрий Симашев
0
Читайте также
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ выбрали двух защитников из России

Генменеджер «Аризоны» о Симашеве: «Таких защитников трудно найти. У него очень хорошие перспективы»