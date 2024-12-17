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Симашев: «Дай Бог, конечно, получится поиграть в «Юте» и пожить там»

Даниил Аршавский
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Защитник ярославского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Симашев рассказал об поездке в Юту и переговорах с клубом НХЛ, выбравшим его на прошлогоднем драфте лиги.

19-летний хоккеист был выбран клубом «Аризона Койотс» на драфте в 2023 году. В апреле 2024 года все активы «Аризоны» были переданы новой франшизе в Юте.

«Юта» контактировала со мной. Списываемся, общаемся. Просто спрашивают, как дела, как себя чувствую. Это все, что они говорят. Я был в «Юте» летом. Там, конечно, условия... Я думаю, что одни уже из самых лучших в НХЛ. Там деньги совсем другие. И, как я видел по видео, даже раздевалка если не лучшая, то одна из лучших в НХЛ. Там горы — очень красиво. Мне показалось, что там классно. Не буду говорить, что лучше, чем у нас, поскольку там не жил. Ну, дай Бог, конечно, получится поиграть в «Юте» и пожить там», — приводит слова Симашева «Известия».

За 30 матчей в нынешнем сезоне КХЛ в составе «Локомотива» защитник набрал 4 (1+3) очка.

Источник: «Известия»
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НХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Юта
Дмитрий Симашев
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