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НХЛ

Сегодня, 16:33

Экс-судья НХЛ раскритиковал буллиты Кузнецова: «Вратарь должен был оторвать ему голову!»

Руслан Минаев
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Бывший арбитр НХЛ Тим Пил раскритиковал буллиты в исполнении форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Россиянин стал автором решающего броска в послематчевой серии с «Калгари» (3:2 Б).

Кузнецов традиционно для себя реализовал буллит с замедлением.

«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (вице-президента НХЛ по хоккейным операциям — Прим. «СЭ») и Департамента хоккейных операций. Мы не этого ждали от послематчевых буллитов.

Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!» — написал Пил в соцсети.

В следующем матче «Вашингтон» 19 октября сыграет с «Оттавой», «Калгари» 20 октября встретится с «Баффало».

НХЛ уволила арбитра, который работал на матче «Нэшвилл» — «Детройт»


 

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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