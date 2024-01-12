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Сегодня, 16:45

Скаут «Каролины» о преддрафтовых собеседованиях: «Вопросы про деньги на крышке унитаза — полный бред»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Российский скаут «Каролины» Олег Смирнов рассказал, задает ли он странные вопросы хоккеистам на преддрафтовых собеседованиях.

— Многие проспекты в последнее время рассказывают про совершенно дикие вопросы про деньги на крышке унитаза, которые вроде бы задают для анализа ментальности.

— Я точно такие не задаю. К сожалению, не присутствовал на комбайн-мероприятиях. Но вряд ли ребята из нашего штаба будут заниматься подобной ерундой и спрашивать, достанет ли игрок десятидолларовую купюру из унитаза и тому подобное. Это полный бред. Как ты можешь судить о человеке по ответу на этот вопрос, если ты не общался с ним ранее и не знаешь о его семье, не знаешь его бэкграунд?

Например, для меня очень важно, как хоккеист учится в школе. Стараюсь спрашивать, что ему удается, а что нет. Так лучше вырисовывать психологический портрет, чем спрашивать про бачок унитаза или про то, каким животным ты себя считаешь.

Я не знаю, каким животным считаю себя. Я — человек. Подобных вопросов много, но я их не задаю. Стараюсь просто встречаться с ребятами в свободной обстановке и беседовать. Если есть время, то всегда можно посидеть за чашкой кофе и поговорить обо всем.

Ранее Смирнов заявил, что противостояние Матвея Мичкова и Коннора Бедарда сменит противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ.

Матвей Мичков, Александр Никишин, Василий Пономарев. «Никишин — лучший хоккеист за пределами НХЛ». Большое интервью скаута «Каролины»

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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