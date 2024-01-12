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Сегодня, 16:30

Скаут «Каролины»: «Противостояние Мичков — Бедард сменит противостояние Кросби — Овечкин»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский скаут «Каролины» Олег Смирнов поделился своим мнением о падении Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

— Падение Мичкова на прошлом драфте читалось?

— Оно не читалось. Для меня Мичков был номером два. Могу сказать, что те клубы, которые проехали мимо него, просчитались. Это один из талантов поколения.

Своим руководителям я дал четкие гарантии, что это топовый игрок, который будет собирать трибуны. Мне кажется, что противостояние Мичков — Бедард сменит противостояние Кросби — Овечкин.

— Некоторые тренеры говорят, что у Матвея есть проблемы с катанием.

— Я не вижу таких проблем. Когда надо, он вгрызается в момент. Просто к любому игроку нужен правильный подход. Особенно к таким мегаталантам. Не вижу проблем у Матвея, которые могут помешать ему стать суперзвездой.

Говорили, что у него есть какие-то проблемы с характером. Но он обычный молодой пацан, который хочет постоянно побеждать. С Майклом Джорданом тоже не каждый мог уживаться. Перед тем как создать великий «Чикаго Буллз», партнерам тоже нужно было притереться к нему. Уверен, многие сверхталантливые спортсмены имеют свой взгляд на жизнь, игру. Мне кажется, нужно просто правильно использовать талант и направлять в нужное русло.

На Матвея очень большое влияние оказывал отец. У Бедарда то же самое — родители от него не отходили и старались развивать и помогать в его увлечении хоккеем. Но то, что по ту сторону океана ставится в плюс, у нас почему-то считается минусом. Например, тот же контроль и опека ребенка в настоящее время. Это неправильно.

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ-2023. Коннор Бедард был выбран «Чикаго» под 1-м номером драфта того же года.

Матвей Мичков, Александр Никишин, Василий Пономарев. «Никишин — лучший хоккеист за пределами НХЛ». Большое интервью скаута «Каролины»

Александр Овечкин
Матвей Мичков
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Коннор Бедард
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