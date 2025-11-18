Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 980-го гола Александра

Во вторник, 18 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:1).

Теперь у 40-летнего россиянина 980 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (903+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф, Овечкину надо забросить еще 37 шайб, а чтобы сравняться с Гретцки — 36.