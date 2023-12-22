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Сегодня, 06:24

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 828-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 828-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 66 шайб.

Александр Овечкин. Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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