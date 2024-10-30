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Сегодня, 03:01

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 857-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 37 голов, чтобы обойти Гретцки
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в начале первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Теперь у 39-летнего россиянина 857 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 37 шайб.

Александр Овечкин. Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 857-го гола Овечкина. Текущее положение

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки

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