Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 891-го гола Александра

2 апреля, 02:58
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».
Теперь на счету 39-летнего россиянина 891 гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярных чемпионатах.
Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 3 шайбы.
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