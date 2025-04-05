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5 апреля, 02:35

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 893-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 1 гол, чтобы обойти Гретцки
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Теперь на счету 39-летнего россиянина 893 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярных чемпионатах.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 1 шайбу.

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Александр Овечкин
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