25 октября, 04:15

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 976-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 40 голов, чтобы обойти Гретцки по голам НХЛ с учетом плей-офф
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Теперь у 40-летнего россиянина 976 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (899+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф, Овечкину надо забросить еще 40 шайб.

4

  • Mr T

    Хочется, конечно, посмотрим

    25.10.2025

  • Андрей Андрей

    Так Саня и до 1000 дойдет.

    25.10.2025

  • Apei

    За этим никто, кроме секса не следит, к 900 голам гораздо больше внимания

    25.10.2025

  • За спорт!

    СЭкс новую гонку запустил.

    25.10.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
