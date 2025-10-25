Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 976-го гола Александра

25 октября, 04:15
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
Теперь у 40-летнего россиянина 976 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (899+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).
Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф, Овечкину надо забросить еще 40 шайб.
Mr T
Хочется, конечно, посмотрим
25.10.2025
Андрей Андрей
Так Саня и до 1000 дойдет.
25.10.2025
Apei
За этим никто, кроме секса не следит, к 900 голам гораздо больше внимания
25.10.2025
За спорт!
СЭкс новую гонку запустил.
25.10.2025