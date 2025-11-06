Видео
6 ноября, 04:58

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 977-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 39 голов, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В четверг, 6 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Теперь у 40-летнего россиянина 977 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (900+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф, Овечкину надо забросить еще 39 шайб.

Александр Овечкин.Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
2

  • Алексей 11

    1016 - 977 = 39. 40 (СОРОК) надо забить чтобы стать первым! Считать научитесь, писаки!!!

    06.11.2025

  • Сергей Ф

    без шансов - слишком тяжелый и толстый стал

    06.11.2025

    Александр Овечкин
    Уэйн Гретцки
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
