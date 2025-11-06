Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 977-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 39 голов, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

В четверг, 6 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Теперь у 40-летнего россиянина 977 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (900+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф, Овечкину надо забросить еще 39 шайб.