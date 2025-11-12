Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 978-го гола Александра

12 ноября, 06:05
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» в среду, 12 ноября.
Теперь у 40-летнего россиянина 978 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (901+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).
Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф, Овечкину надо забросить еще 38 шайб.
