Сегодня, 03:26

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 982-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 34 гола, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» в пятницу, 21 ноября.

Теперь у 40-летнего россиянина 982 гола в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (905+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки Овечкину нужно забросить еще 34 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ — 35.

Александр Овечкин.Овечкин забил в четвертом матче подряд. У него теперь 905 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру
Telegram Дзен Max
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
