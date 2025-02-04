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Сегодня, 18:00

Сколько получают Овечкин, Панарин и Макдэвид? Все контракты хоккейных звезд — в новом проекте «СЭ» «Зарплаты НХЛ»

Александр Овечкин, Артемий Панарин и Коннор Макдэвид.
Фото Getty Images
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Полтора года назад «СЭ» запустил уникальный проект «Зарплаты КХЛ» — данные о заработках всех хоккеистов всех команд главной российской лиги. Он полностью основывается на информации журналистов нашего издания, которую они получают от агентов, менеджеров, игроков и других участников рынка. Интерес огромный: число просмотров страниц спецпроекта давно превысило два миллиона.

Теперь зарплатный портал разрастается — мы будем публиковать данные не только по КХЛ, но и по НХЛ.

Сколько зарабатывают Овечкин и Панарин? Кто самый дорогой игрок чемпионата сейчас, а кто им будет через три года? Сколько места у команд под потолком зарплат? Все это теперь можно посмотреть и фанатам заокеанской лиги. Конечно, в случае с НХЛ речь не идет про наши инсайды: все данные взяты с крупнейших заокеанских сайтов — после закрытия знаменитого Capfriendly это Spotrac и Puckpedia. Однако в Рунете их достойных аналогов почти нет, поэтому не сомневаемся, что новый проект будет полезен для российских болельщиков.

Проект «Зарплаты НХЛ»

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НХЛ
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