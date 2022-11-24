Скончался легендарный шведский хоккеист, член Зала славы Берье Сальминг

Легендарный игрок сборной Швеции и «Торонто», член Зала славы Берье Сальмнг скончался 24 ноября 2022 года в возрасте 71 года, сообщает пресс-служба клуба из Северной Америки.

Сальминг стал первой суперзвездой НХЛ из Швеции в частности и Европы вообще.

Сальминг играл за «Торонто» с 1973 по 1989 год. В его активе также один сезон в составе «Детройта» (1989/90). Всего он набрал 787 (150+637) очков в 1 148 матчах НХЛ.

Он дважды занимал второе место в голосовании за «Норрис Трофи», оба раза уступив только Ларри Робинсону из «Монреаля» (в 1977 и 1980 годах).

В 1996 году Сальминг стал первым шведским хоккеистом, который попал в Зал хоккейной славы.

4 октября 2006 года игровой номер 21, под которым выступал Сальминг, был выведен из обращения в «Торонто». В 2017 году он вошел в список «100 величайших игроков НХЛ» в истории.

В 2022 году Берье Сальмингу был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига.