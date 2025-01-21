Скотти Боумэн: «У Демидова есть шанс стать звездой НХЛ. В Монреале его примут хорошо»

Легендарный тренер Скотти Боумэн, девять раз выигрывавший Кубок Стэнли, пять из которых во главе «Монреаль Канадиенс», в интервью RG.org оценил перспективы форварда СКА Ивана Демидова, задрафтованного в прошлом году под пятым номером клубом из Монреаля.

— Сейчас у клубов НХЛ нет возможности проводить скаутинг российских игроков, как это было лет десять назад, — сказал Боумэн. — Их представители не так часто ездят в Россию, чтобы своими глазами посмотреть на них, хотя это сильная лига. Но у некоторых команд есть хорошие скауты на месте — в ряде случаев это их бывшие российские игроки, которым клубы доверяют. Кто-то доверяет больше, и это приводит к высокому выбору на драфте.

Так, Демидов был высоко оценен, и «Монреаль» взял его под пятым номером просто на основании просмотров видео и того, как он играл за сборную в турнирах U-18, после чего случились санкции. Все команды знали, что он будет хорошим игроком, но ряд из них предпочли его не выбирать, будучи обеспокоенным, сможет ли он приехать в НХЛ и когда это произойдет.

Но иногда риск приводит к вознаграждению, и, думаю, у Ивана есть шанс стать звездой. Монреаль — Мекка хоккея, клуб довольно много страдал за последние два десятилетия, но, похоже, сейчас они делают правильные ходы. У них есть несколько хороших игроков в системе, и Демидов — один из них.

Думаю, он поедет в Монреаль и будет наслаждаться этой культурой, тем фактом, что это единственная команда в городе и провинции в главных североамериканских лигах. Там нет клубов из МЛБ, НФЛ, НБА. Хоккей там — безусловный спорт номер один. И если он решит поехать и подписать контракт с «Монреалем», его хорошо примут. Вероятно, это произойдет в ближайшее время. У них в истории было так много звезд, что болельщики ждут людей, на которых они снова смогут посмотреть и получить удовольствие, — сказал 91-летний тренер.