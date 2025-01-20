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Сегодня, 10:00

Скотти Боумэн предположил, что Капризов продолжит карьеру в «Миннесоте»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» дал оценку игре Кирилла Капризова, а также заявил, что «Уайлд» попытаются сохранить своего лучшего игрока по истечении его контракта.

— Вы говорили мне, что вам очень нравится Кирилл Капризов. Чем именно?

— Он хоть и крайний нападающий, но управляет игрой всей команды! И в большинстве, и в равных составах. Также Капризов — хороший двусторонний игрок, он не сосредоточен только на атаке. Умея все сам, он в то же время обладает тем же навыком, что и Кучеров, — даже не зная, где находятся игроки, на игровом чутье делает очень быстрые розыгрыши шайбы. Кирилл — быстрый пасующий, и он не эгоист.

В «Миннесоте» не так много отличных игроков. Но, Боже, когда он в своей тарелке, что происходит почти каждый вечер, когда этот парень на льду, их трудно остановить! Потому что у Капризова есть много разных способов обыграть соперника. Он может неотразимо бросать, непредсказуемо пасовать, он может двигаться быстрее оппонента и при этом знать, где находятся его партнеры.

— Скоро ему решать, что делать в карьере дальше. Следующим летом Капризов вправе подписать новый восьмилетний контракт с «Миннесотой», а летом 2026-го — соглашение с другой командой в роли свободного агента. Что бы вы ему посоветовали и чем, по-вашему, все закончится?

— Думаю, они с клубом найдут общий язык. Он слишком ценный, ключевой игрок для организации, чтобы она могла позволить себе его потерять. Капризов делает так много игроков лучше, что кажется, будто ему нравится там выступать. Имею в виду то, что он всегда выглядит счастливым на льду. При этом у «Миннесоты» мощная болельщицкая база, это хороший хоккейный штат и город, которые его очень любят.

В случае если клуб и игрок сумеют объединить усилия, финансово Капризов будет достойно вознагражден. Не вижу много игроков в лиге, способных играть для команды схожую по важности роль, и очень сомневаюсь, что он в ней не останется.

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин и&nbsp;Скотти Боумен. «Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
Скотти Боумэн
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