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Сегодня, 09:15

Скотти Боумэн раскрыл секрет успешной игры Овечкина

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли, тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Вы видели, как Горди Хоу много забивал даже за 40. Поэтому результативность Овечкина в этом возрасте для вас не какое-то сногсшибательное откровение?

— Такое в любом случае непросто. Когда игроки становятся старше, они становятся несколько медленнее. А еще одного момента я долго не осознавал, пока кто-то не сказал мне: одна из первых вещей, которая происходит с возрастом, — их бросок становится не таким сильным, как был. Но Алекс так же физически силен, как прежде, и его щелчок не утратил в силе. Он как был, так и остается одним из лучших в лиге по броскам в одно касание, и главное, — чтобы ему отдавали те же диагональные передачи, которые «кормили» его всю карьеру.

Когда Горди забивал десятки голов в возрасте прилично за 40 и даже чуть за 50, он был образцом для подражания с физической точки зрения. Не знаю деталей о тренировках Алекса, но, очевидно, он работает очень близко к тому, что было в лучшие годы, и остается в очень хорошей форме.

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин и&nbsp;Скотти Боумен. «Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Скотти Боумэн
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