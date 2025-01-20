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Сегодня, 09:30

Скотти Боумэн сравнил достижения Овечкина и Гретцки

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос, в какую эпоху было тяжелее забивать голы: в 1980-е и 1990-е или в XXI веке.

— Когда он побьет рекорд Гретцки, что это, по-вашему, будет означать для хоккея?

— Есть расхожая фраза: «Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били». Но этот рекорд Гретцки — не из тех, о котором вообще думали, что он будет побит. Знаете, я смотрел на цифры — и сейчас у Алекса игр на 30-40 меньше, чем у Уэйна (на счету Гретцки — 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, у Овечкина прямо сейчас — 1456. — Прим. И.Р.). Так что, хоть они и играли в разных эпохах, им потребовалось для этих достижений примерно равное число игр. Овечкин забросил столько шайб не потому, что сыграл намного больше Гретцки!

Тот играл в 80-х и первой половине 90-х, когда голов было очень много. На это время пришелся пик его карьеры. Потом был «сухой» период — когда Уэйн заканчивал, а Ови через несколько лет начинал. В это время было слишком много матчей с одним, двумя, тремя голами. Прошло некоторое время, когда лига сумела изменить достаточно правил для того, чтобы голов снова стало больше, — и это были хорошие изменения, такие, как запреты на зацепы и другие фолы клюшкой. Только тогда у Овечкина появились те же внешние условия, которые были в лучшие годы у Гретцки. Вокруг которого также была очень мощная команда («Эдмонтон» с ним выиграл четыре Кубка Стэнли. — Прим. И.Р).

С другой стороны, Гретцки в моих глазах всегда был прежде всего плеймейкером, и он установил много разных рекордов. Тем не менее этот рекорд по голам — не из тех, которые я ожидал увидеть побитыми. И это интересно!

— То есть, играй Овечкин в 80-е, он забил бы намного больше?

— Это зависит от того, в какой бы команде он выступал. Допустим, в начале 90-х я тренировал «Питтсбург», когда там играл Марио Лемье. В «Пингвинз» была очень мощная линия нападения. Там бы он забивал много!

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин и&nbsp;Скотти Боумен. «Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна

Александр Овечкин
Скотти Боумэн
Уэйн Гретцки
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