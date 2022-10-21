Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:41

Слафковски о первой шайбе в НХЛ: «Я даже не помню, как забил»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал первую заброшенную шайбу за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:2).

«Я даже не помню, как забил гол. Я просто поехал праздновать, потому что я думаю, что празднование — лучшая часть гола. Я был больше сосредоточен на этом, чем на заброшенной шайбе. Думаю, что после моего первого гола в НХЛ не могло произойти ничего лучше, чем-то, что произошло на арене. Это потрясающе», — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.

18-летний словак провел 5 матчей в текущем сезоне и набрал 1 (1+0) очко. Он был выбран первым номером на драфте-2022.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
Маск назвал «самый вероятный исход» при разрешении украинского кризиса
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Задоров исполнил мощный хит в матче с «Баффало»

Свечников о матче с «Эдмонтоном»: «Здорово сделать хет-трик, но отстой, что мы проиграли»