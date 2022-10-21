Слафковски о первой шайбе в НХЛ: «Я даже не помню, как забил»

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал первую заброшенную шайбу за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:2).

«Я даже не помню, как забил гол. Я просто поехал праздновать, потому что я думаю, что празднование — лучшая часть гола. Я был больше сосредоточен на этом, чем на заброшенной шайбе. Думаю, что после моего первого гола в НХЛ не могло произойти ничего лучше, чем-то, что произошло на арене. Это потрясающе», — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.

18-летний словак провел 5 матчей в текущем сезоне и набрал 1 (1+0) очко. Он был выбран первым номером на драфте-2022.