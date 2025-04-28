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Сегодня, 05:31

Славин — о Свечникове: «Когда он играет так, это делает «Каролину» лучшей командой»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Джейкоб Славин после победы в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2) прокомментировал игру нападающего Андрея Свечникова.

25-летний россиянин оформил хет-трик и стал первой звездой встречи.

«Это потрясающе. Очевидно, что он огромная часть нашей команды и может контролировать игру своим мастерством, присутствием, физической формой. Когда он играет так, это просто делает нас лучшей командой. Это очень важно для него, и, надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Славина официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 30 апреля и начнется в 2:30 мск.

Андрей Свечников
Джейкоб Славин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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