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Сегодня, 05:43

«Тампа» в овертайме обыграла «Питтсбург», Василевский сделал 17 сейвов

Даниил Аршавский
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«Тампа» одержала победу над «Питтсбургом» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Лайтнинг» отметились оформивший дубль Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 17 из 19 бросков соперников по своим воротам.

Авторами голов «Пингвинз» стали Йессе Пулюярви и Рикард Ракелль.

«Тампа» с 21 очком занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Питтсбург» с 18 очками расположился на 11-й строчке.

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«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Пулюярви — 3 (Петтерссон, Пулен), 12:05 — 1:0. Ракелль — 7 (бол., Кросби, Грызлик), 33:05 — 2:0. Пойнт — 9 (Макдона, Раддиш), 45:41 — 2:1. Чирелли — 5 (Хедман, Раддиш), 52:49 — 2:2. Пойнт — 10 (Мозер, Джики), 63:58 — 2:3.

Вратари: Джерри — Василевский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 19 (9+6+4+0) — 35 (10+12+12+1).

Наши: Малкин (19.40/1/-1), Пономарев (8.36/0/0) — Кучеров (24.51/4/+1).

20 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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