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Сегодня, 03:22

Снуп Догг подтвердил желание стать совладельцем «Оттавы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный рэпер Снуп Догг подтвердил информацию, что может стать одним из владельцев «Оттавы».

«Поразительно то, что Неко Спаркс пытается сделать в Оттаве. С нетерпением жду возможности стать частью этой команды владельцев. Я хочу вернуть хоккей в наше сообщество», — написал Догг в социальной сети.

«Оттава» с сезона-1992/93 играет в НХЛ. Лучшим результатом является выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году.

После смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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