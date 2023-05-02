Снуп Догг подтвердил желание стать совладельцем «Оттавы»

Известный рэпер Снуп Догг подтвердил информацию, что может стать одним из владельцев «Оттавы».

«Поразительно то, что Неко Спаркс пытается сделать в Оттаве. С нетерпением жду возможности стать частью этой команды владельцев. Я хочу вернуть хоккей в наше сообщество», — написал Догг в социальной сети.

«Оттава» с сезона-1992/93 играет в НХЛ. Лучшим результатом является выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году.

После смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.