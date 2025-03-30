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30 марта, 03:09

Соболенко: «Овечкин — легенда, он побьет все рекорды»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера об игре ее соотечественника Алексея Протаса за «Вашингтон» в НХЛ, а также погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

— Хотели бы вы как первая ракетка мира передать какое-то сообщение первой клюшке Александру Овечкину, который готовится побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ? Тем более ему помогает в этом ваш соотечественник Алексей Протас.

— Конечно, классно, что Протас помогает Овечкину с рекордом, он большой молодец, играет на таком уровне, — сказала Соболенко на пресс-конференции. — Я люблю хоккей и всегда смотрела много игр. Рада видеть Протаса в НХЛ. Думаю, это Овечкин должен давать мне какие-то советы, потому что я не знаю, что я могу ему сказать такое, чего он не знает. Он — легенда, так что уверена, что он побьет все рекорды.

На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 шайб.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

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Александр Овечкин
Алексей Протас
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Арина Соболенко
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