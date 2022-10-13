Соцсети НХЛ о шайбе Кузьменко: «Запомните это имя»

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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
Для 26-летнего россиянина это первая шайба в НХЛ. Пресс-служба лиги выложила видео с его голом в соцсетях и написала: «Андрей Кузьменко. Запомните это имя».
Отметим, Кузьменко набрал 6 (3+3) очков в четырех предсезонных матчах за «Кэнакс».
Andrei Kuzmenko. Remember the name. ? #NHLFaceOff— NHL (@NHL) October 13, 2022
?: @Sportsnet ?? https://t.co/uEVY6yGa0Z #NHLonSN pic.twitter.com/PJfd2yj67m