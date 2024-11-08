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Сегодня, 12:35

Сопин: «Овечкин сейчас в огне!»

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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал голевую серию Александра Овечкина.

«За успехами Александра следят все в клубе: руководство, тренерский штаб, игроки. Мы с ним постоянно на связи, поздравляем его после ярких матчей. Сейчас он и вправду в огне, набрал отличный ход. Надеемся, что он не будет сбавлять обороты и продолжит набирать очки. К поздравлениям в связи с рекордом раньше времени в клубе не готовимся. Вот когда Овечкин его побьет, тогда все вместе будем его поздравлять», — сказал Сопин «ВсеПроСпорт».

4 ноября 39-летний капитан «Вашингтона» был признан первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Нэшвиллом», который закончился со счетом 3:2, он набрал 2 очка (1 гол и 1 результативная передача).

Овечкин забил в 5 последних матчах «Кэпиталз», до повторения рекорда Уэйна Гретцки по числу голов в истории НХЛ ему осталось забросить 33 шайбы.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2024/11/07/sopin-za-uspehami-ovechkina-sledit-vse-dinamo-on-sejchas-v-ogne
Александр Овечкин
Алексей Сопин

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