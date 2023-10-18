Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:52

Сорокин провел 17-й сухой матч и занял чистое третье место в истории «Айлендерс» по этому показателю

Ана Горшкова
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (1:0). Он сделал 14 сейвов.

Как сообщает сайт НХЛ, 28-летний вратарь записал на свой счет 17-й шатаут в карьере и обошел Рика Дипьетро (16). Сорокин занял чистое третье место по этому показателю в истории клуба. Он уступает только Гленну Решу (25) и Билли Смиту (22).

«Айлендерс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 4 очка в 2 матчах. Следующую игру команда проведет 21 октября с «Нью-Джерси».

Илья Сорокин
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
Обсудить
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
«Хезболла» объявила среду «днем гнева» против Израиля
Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Баффало» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ