1 ноября, 06:02
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин после победы над «Вашингтоном» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ подъехал к трибуне, где сидел сын форварда «Кэпс» Александра Овечкина и поприветствовал его.
Вратарь подъехал к защитному стеклу и приложил кулак к защитному стеклу, а Сейргей Овечкин в ответ ударил по нему своим кулачком.
Сорокин в матче с «Вашингтоном» отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
Комитет по правописанию
Сейргей? Новое имя какое-то. Прям интересное. Ох, и выдумщики эти Овечкины! )))
01.11.2025