1 ноября, 06:02

Сорокин поприветствовал сына Овечкина после матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин после победы над «Вашингтоном» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ подъехал к трибуне, где сидел сын форварда «Кэпс» Александра Овечкина и поприветствовал его.

Вратарь подъехал к защитному стеклу и приложил кулак к защитному стеклу, а Сейргей Овечкин в ответ ударил по нему своим кулачком.

Сорокин в матче с «Вашингтоном» отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

1

  • Комитет по правописанию

    Сейргей? Новое имя какое-то. Прям интересное. Ох, и выдумщики эти Овечкины! )))

    01.11.2025

    Александр Овечкин
    Илья Сорокин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
