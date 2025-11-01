Сорокин поприветствовал сына Овечкина после матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин после победы над «Вашингтоном» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ подъехал к трибуне, где сидел сын форварда «Кэпс» Александра Овечкина и поприветствовал его.

Вратарь подъехал к защитному стеклу и приложил кулак к защитному стеклу, а Сейргей Овечкин в ответ ударил по нему своим кулачком.

Сорокин в матче с «Вашингтоном» отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.