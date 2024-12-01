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Сегодня, 10:54

Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ, Мичков — третьей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские хоккеисты попали в тройку лучших игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой дня. Россиянин отыграл на ноль в матче против «Баффало» (3:0), отразив 29 бросков по своим воротам.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан третьей звездой. 19-летний хоккеист набрал два очка (1+1) в игре с «Сент-Луисом», забросив решающую шайбу в овертайме.

Первой звездой дня стал форвард «Юты» Ник Шмальц, на счету которого дубль в матче с «Вегасом» (6:0).

Илья Сорокин
Матвей Мичков
Ник Шмальц
Хоккей
НХЛ
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