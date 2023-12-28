Сорокин пропустил 6 шайб от «Питтсбурга» и повторил свой антирекорд в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил шесть шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (0:7).

Голкипер повторил свой антирекорд — до этого он пропускал шесть голов в играх с «Вашингтоном» (3:6, сезон-2020/21), и «Ванкувером» (5:6, сезон-2022/23).

Сорокин провел два периода в матче с «Питтсбругом» и пропустил все шесть шайб во втором периоде. На третий период вместо него на лед вышел Семен Варламов.

В сезоне-2023/24 Сорокин провел 22 матча и одержал 10 побед, отразив 90,9 процента бросков с коэффициентом надежности 3,27.