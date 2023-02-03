Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей недавней стычке с вратарем «Сент-Луиса» Джорданом Биннингтоном.

— Хотел у вас спросить про стычку с Джорданом Биннингтоном.

— Ну уж и стычка. Перерыв, я еду по своей траектории на скамейку, Джордан вдруг разворачивается и сталкивается со мной. Ничего такого.

— Без продолжения?

— Абсолютно. Тут сразу наши ребята выскочили, судьи. Мне осталось только пожать плечами и идти в раздевалку.

— После окончания матча Джордан не пытался разобраться?

— Нет. Но я готов, если что. Если уж такая ситуация будет, что мы останемся друг против друга, то я отступать не буду.

— Как вы относитесь к тому, что Биннигтон легко влезает в потасовки, даже начинает их?

— Нормально. Это шоу. Люди приходят увидеть зрелище, а Джордан его устраивает. У меня другой стиль. Искусственно так себя вести не получится, а у меня совершенно другой характер. Но нисколько не осуждаю коллегу из «Сент-Луиса».

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