Сегодня, 16:00
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей недавней стычке с вратарем «Сент-Луиса» Джорданом Биннингтоном.
— Хотел у вас спросить про стычку с Джорданом Биннингтоном.
— Ну уж и стычка. Перерыв, я еду по своей траектории на скамейку, Джордан вдруг разворачивается и сталкивается со мной. Ничего такого.
— Без продолжения?
— Абсолютно. Тут сразу наши ребята выскочили, судьи. Мне осталось только пожать плечами и идти в раздевалку.
— После окончания матча Джордан не пытался разобраться?
— Нет. Но я готов, если что. Если уж такая ситуация будет, что мы останемся друг против друга, то я отступать не буду.
— Как вы относитесь к тому, что Биннигтон легко влезает в потасовки, даже начинает их?
— Нормально. Это шоу. Люди приходят увидеть зрелище, а Джордан его устраивает. У меня другой стиль. Искусственно так себя вести не получится, а у меня совершенно другой характер. Но нисколько не осуждаю коллегу из «Сент-Луиса».