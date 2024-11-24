Сорокин стал 11-м российским вратарем со 100 победами в НХЛ

«Айлендерс» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, который сделал 24 сейва и был признан второй звездой матча. Эта победа стала 100-й для 29-летнего хоккеиста за карьеру в североамериканской лиге. Он стал 11-м российским вратарем в истории НХЛ, достигнувшим данной отметки.

Всего в нынешнем сезоне Сорокин провел 13 матчей за «Айлендерс», отражая 91,7% бросков. Он выступает в НХЛ с 2021 года.

После 21 матча «Айлендерс» с 21 баллом располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.