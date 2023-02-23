Сорокин стал третьим вратарьем «Айлендерс» за 20 лет, который одержал 20 побед за сезон

«Айлендерс» с российским голкипером Ильей Сорокиным обыграли сегодня, 23 февраля, обыграли «Виннипег» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече он отразил 25 из 26 бросков.

27-летний вратарь одержал 20-ю победу с «островитянами» в текущем сезоне. За последние 20 лет в составе «Айлендерс» это удавалось только двум вратарям: Томасу Грейсу в сезонах-2015/16, 2016/17 и Рику Дипьетро в сезонах-2005/06, 2007/08.

Всего в этом сезоне «Айлендерс» одержали 30 побед в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав 67 очков, и идут на 7-м месте в Восточной конференции.