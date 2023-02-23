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Сегодня, 07:44

Сорокин стал третьим вратарьем «Айлендерс» за 20 лет, который одержал 20 побед за сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» с российским голкипером Ильей Сорокиным обыграли сегодня, 23 февраля, обыграли «Виннипег» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече он отразил 25 из 26 бросков.

27-летний вратарь одержал 20-ю победу с «островитянами» в текущем сезоне. За последние 20 лет в составе «Айлендерс» это удавалось только двум вратарям: Томасу Грейсу в сезонах-2015/16, 2016/17 и Рику Дипьетро в сезонах-2005/06, 2007/08.

Всего в этом сезоне «Айлендерс» одержали 30 побед в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав 67 очков, и идут на 7-м месте в Восточной конференции.

23&nbsp;февраля. &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Илья Сорокин в&nbsp;воротах. Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Виннипег»

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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