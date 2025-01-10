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Сегодня, 10:01

Сорокин стал вторым действующим вратарем НХЛ по скорости достижения 20 сухих игр

Даниил Аршавский
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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0).

29-летний россиянин стал третьим вратарем в истории «Айлендерс» с 20 матчами на ноль за карьеру, присоединившись к Гленну Решу (25) и Билли Смиту (22).

20 шаутатов Сорокина за 222 матча в НХЛ позволили ему стать вторым игроком лиги по скорости достижения этого результата среди действующих голкиперов. Вратарь «Айлендерс» уступает только Джонатану Куику из «Рейнджерс» (214 встреч).

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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