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Сегодня, 06:28

Сорокин вошел в топ-5 по количеству шатаутам до своего 80-го матча в НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отметился историческим для российских вратарей достижением в матче «Айлендерс» (3:0).

Как сообщает сайт НХЛ, он вошел в топ-5 лучших вратарей за всю историю НХЛ по количеству шатаутов до своего 80-го в матча в лиге. Сорокин показал четвертый результат за последние 55 лет по количеству «сухарей».

Рекорд по этому показателю принадлежит Тони Эспозито (17), второе место делят Мартин Джонс и Гленн Реш (12).

Ранее Сорокин был признан первой звездой матча с «Айлендерс». 27-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 41 бросок.

Илья Сорокин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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