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10 апреля, 19:50

Сорокин выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Илья Сорокин в матче с «Нэшвиллом».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Стефан Рознер со ссылкой на главного тренера «островитян» Патрика Руа.

29-летний россиянин может пропустить остаток сезона-2024/25.

В сезоне-2024/25 Сорокин принял участие в 59 матчах «Айлендерс» и одержал 29 побед при 90,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,77.

9 апреля в игре против «Нэшвилла» голкипер вышел в стартовом составе и был заменен после второго периода. К этому моменту россиянин пропустил 4 шайбы.

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Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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