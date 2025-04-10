Сорокин выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Стефан Рознер со ссылкой на главного тренера «островитян» Патрика Руа.

29-летний россиянин может пропустить остаток сезона-2024/25.

В сезоне-2024/25 Сорокин принял участие в 59 матчах «Айлендерс» и одержал 29 побед при 90,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,77.

9 апреля в игре против «Нэшвилла» голкипер вышел в стартовом составе и был заменен после второго периода. К этому моменту россиянин пропустил 4 шайбы.