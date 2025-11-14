Видео
14 ноября, 09:15

Сорокин вышел на чистое третье место по победам среди вратарей «Айлендерс»

Алина Савинова

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин принял участие в победном матче с «Вегасом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский голкипер отразил 26 бросков в створ из 29 в этой игре. Он одержал 131-ю победу и вышел на чистое третье место по этому показателю среди вратарей в истории «Айлендерс», обойдя американца Рика Дипьетро. Больше побед только у канадца Билли Смита (304) и американца Гленна Реша (157).

«Айлендерс» с 20 очками после 17 матчей занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
