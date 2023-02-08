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НХЛ

Сегодня, 07:15

Сорокин вышел на единоличное четвертое место среди вратарей по сухим матчам за «Айлендерс»

Сергей Разин
корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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8 февраля «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сиэтл» (4:0).

Для вратаря «островитян» Ильи Сорокина это 15-й сухой матч за команду.

По данному показателю 27-летний россиянин вышел на единоличное четвертое место в истории франшизы, обогнав Томми Сало (14). Он уступает только Гленну Решу (25), Билли Смиту (22) и Рику ДиПьетро (16).

Также Сорокину потребовалось 113 матчей для 15 шатаутов — это пятое место среди вратарей в современной эре НХЛ. Меньше игр потребовалось Тони Эспозито (70), Терри Савчуку (88), Жаку Планту (89) и Гленну Холлу (112).

Евгений Малкин. НХЛ: «Колорадо» уступил «Питтсбургу», «Сан-Хосе» обыграл «Тампу-Бэй»
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сиэтл Кракен
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