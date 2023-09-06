Сорокин является главным претендентом на «Везина Трофи»-2024 по версии The Hockey News

Сегодня, 18:54
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин возглавил список претендентов на «Везину» в предстоящем сезоне по версии The Hockey News.
В тройку кандидатов на награду вошли еще двое россиян: Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Александр Георгиев («Колорадо»). В топ-5 также попали Юусе Сарос из «Нэшвилла» и Филип Густавссон, представляющий «Миннесоту».
«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Лучшим вратарем НХЛ по итогам 2022 года был признан россиянин Игорь Шестеркин из «Рейнджерс».
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Сорокин провел 62 матча, 6 раз сыграв на ноль. В плей-офф на счету 28-летнего вратаря 6 игр, в которых он пропустил 14 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -