Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:25

Сорокин выиграл 51 из 100 первых матчей за «Айлендерс» — это пятый показатель в истории клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Питтсбург» (5:1) стал 100-м для российского вратаря Ильи Сорокина за команду из Нью-Йорка.

Сорокин одержал 51-ю победу и занял пятое место по числу выигранных встреч в первых 100 играх за команду.

Рекорд принадлежит Ярославу Галаку и Роланду Мелансону (оба — 58), третью строчку делят Томас Грейсс и Гленн Реш (оба — 53). Сорокин опередил Евгения Набокова и Криса Осгуда (оба — 48), которые до этого делили между собой пятое место по победам в первых 100 матчах за «Айлендерс».

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Киев приговорил к 15 годам сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области
Москва предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Windows вновь стала доступна для скачивания в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Оттава» прервала серию из трех поражений и выиграла у «Бостона» по буллитам

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Виннипег»