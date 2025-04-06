Сорокин стал 183-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ

6 апреля, 21:10
Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обновил принадлежащий ему рекорд по количеству вратарей, которым он забивал в НХЛ.
В воскресенье, 6 апреля, нападающий отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», поразив ворота Ильи Сорокина. Таким образом, 29-летний российский голкипер стал 183-м вратарем, которому Овечкин забивал в НХЛ.
Шайба в матче с «Айлендерс» стала для 39-летнего капитана «Вашингтона» 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге. Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы в 1487 матчах).
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