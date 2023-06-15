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15 июня, 23:22

Майоров: «Подумаешь, Кубок Стэнли не привезут в Россию, мне он вообще до лампочки»

Майоров высказался о запрете НХЛ привезти Кубок Стэнли в Россию
Галина Глазко
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Легендарный советский хоккеист Борис Майоров отреагировал на запрет НХЛ привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Никакой трагедии в этом нет абсолютно. Все это укладывается в то, что происходит в мире. Подумаешь, Кубок Стэнли не привезут! Я понимаю, что для игроков, которые там выступают, наверное, это имеет значение, а мне этот Кубок Стэнли вообще до лампочки», — приводит слова Майорова издание «ВсеПроСпорт».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/06/14/majorov-zapret-privezti-kubok-stenli-v-rossiju-ne-tragedija-podumaesh-ne-privezut-mne-voobshhe-on-do-lampochki
Кубок Стэнли
НХЛ
Борис Майоров
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