Майоров: «Подумаешь, Кубок Стэнли не привезут в Россию, мне он вообще до лампочки»

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров отреагировал на запрет НХЛ привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Никакой трагедии в этом нет абсолютно. Все это укладывается в то, что происходит в мире. Подумаешь, Кубок Стэнли не привезут! Я понимаю, что для игроков, которые там выступают, наверное, это имеет значение, а мне этот Кубок Стэнли вообще до лампочки», — приводит слова Майорова издание «ВсеПроСпорт».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.