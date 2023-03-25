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НХЛ

Сегодня, 01:58

Совладелец «Аризоны» взят под стражу

Сергей Разин
корреспондент
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Совладелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй взят под стражу в Колорадо, сообщает Aspen Daily News.

По сведениям источника, Барроуэй был арестован по обвинению в удушении.

В НХЛ прокомментировали задержание Барроуэя.

«Национальной хоккейной лиге известно об аресте миноритарного владельца «Аризоны» Эндрю Барроуэя. В ожидании дополнительной информации он был отстранен на неопределенный срок», — говорится в заявлении.

«Аризона» с после 72 матчей занимает 13-е место в Западной конференции, имея в своем активе 66 очков.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
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