Совладелец «Аризоны» взят под стражу

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Совладелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй взят под стражу в Колорадо, сообщает Aspen Daily News.
По сведениям источника, Барроуэй был арестован по обвинению в удушении.
В НХЛ прокомментировали задержание Барроуэя.
«Национальной хоккейной лиге известно об аресте миноритарного владельца «Аризоны» Эндрю Барроуэя. В ожидании дополнительной информации он был отстранен на неопределенный срок», — говорится в заявлении.
«Аризона» с после 72 матчей занимает 13-е место в Западной конференции, имея в своем активе 66 очков.