20 октября, 07:32

Тренер «Вашингтона» Карбери: «У нас ничего не получалось с шайбой в матче с «Ванкувером»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4).

«Мы просто не были готовы играть — и это проявилось во многих аспектах, как мне показалось. Мы не могли навязать прессинг, не могли завести шайбу в зону, испытывали трудности с выходом из своей зоны, да и в целом у нас ничего не получалось с шайбой», — приводит слова Карбери пресс-служба «Кэпиталз».

«Вашингтон» c 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ванкувер» с таким же количеством очков — на шестой строчке «Запада».

1

  • Андрей Андрей

    Бывает не катит и свистят в чужую сторону.

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Ванкувер Кэнакс
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Спенсер Карбери
