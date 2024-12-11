Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

11 декабря, 23:02

Карбери: «Овечкину нужна была помощь с передачами. Кто же лучше подойдет для этого дела, как не Бекстрем?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал совместную тренировку капитана команды Александра Овечкина и шведского нападающего Никласа Бекстрема.

В среду, 11 декабря, россиянин провел бросковую тренировку, ему ассистировал Бекстрем, который в ноябре 2023 года приостановил карьеру из-за травмы.

«Я не знаю, просил ли Овечкин его заранее об этом. Я думаю, что Бэкки оказался сегодня в здании и Овечкин сказал, что ему нужна помощь с передачами. Так кто же лучше подойдет для этого дела, как не Никлас?» — сказал Карбери представителям СМИ.

39-летний Овечкин 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) и выбыл на срок от 4 до 6 недель. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

1
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Овечкин провел бросковую тренировку
Представитель Овечкина — о погоне за рекордом Гретцки: «Давайте не забегать вперед. Еще работать и работать»
Представитель Овечкина: «Обещал выйти на лед до Нового года. Восстанавливается, готовится»
Лихачев — о выпитом Овечкиным пиве на матче НБА: «Этот человек — легенда, он может себе позволить»
Фетисов назвал подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки правильным
Сегодня
Вчера
Неделя